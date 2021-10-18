"Микола Матвієнко травмував ногу, завтра він не зіграє. Дентінью відновився після травми. Він розпочне з Реалом на лаві запасних, а далі подивимося", – сказав Де Дзербі на прес-конференції.

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25-річний оборонець Микола Матвієнко з приходом італійського фахівця є беззаперечним гравцем основи Шахтаря у всіх турнірах. Загалом в його активі 15 поєдинків та одна результативна передача.

Нагадаємо, матч 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти Реала відбудеться вже завтра, 19 жовтня, на столичному НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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