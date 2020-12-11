Шахтер завершил выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов, а Николай Матвиенко стал лучшим игроком среди подопечных Каштру в групповом этапе, информирует Команда 1 со ссылкой на InStat.

Майкон: Шахтеру пора выиграть Лигу Европы

Во всех шести встречах участвовали только Бондарь, Додо, Майкон, Марлос, Тете и Соломон. Последний стал еще и лучшим бомбардиром "горняков", забив два гола. Зато самым эффективным футболистом стал Матвиенко с 293 баллами. В топ-3 также Додо (286) и Хочолава (283). Четвертое и пятое место делят между собой Степаненко и Тете с 282 очками.

Худшим игроком стал Дентиньо – 248 баллов. Заметим, что учитывались только показатели футболистов, которые провели не менее четырех матчей.

К слову, "горняки" заняли третье место в квартете ЛЧ с Реалом, Интером и Боруссией М. Команду Каштру 14 декабря ожидает жеребьевка 1/16 Лиги Европы.

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