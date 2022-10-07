Киевское Динамо решило, как распорядится заработанными во время благотворительного турне средствами.

Динамо и фандрейзинговая платформа UNITED24 договорились о сотрудничестве, сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

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Киевляне перечислят 250 тысяч фунтов стерлингов, собранных во время 15 благотворительных матчей, на восстановление разрушенной россиянами части Черниговской городской больницы №3. В ремонте, в частности, нуждается отделение рентгенологии. Несмотря на повреждения, медучреждение продолжает работать.

При подписании меморандума присутствовали первый вице-президент Динамо Виталий Сивков, директор по развитию киевлян Максим Радуцкий, голкипер Георгий Бущан, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

К слову, UNITED24 – инициированная Владимиром Зеленским фандрейзинговая платформа, где собирают пожертвования в поддержку Украины. За пять месяцев удалось собрать более 190 миллионов долларов от граждан из 110 стран.

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