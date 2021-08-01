Генк и Шахтер узнали имя арбитра, который будет работать на первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На матче между Генком и Шахтером будет работать 41-летний греческий арбитр Анастасиос Сидоропулос, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Грек работал на 8 матчах с участием украинских команд (половина из них – Шахтер), из которых нашим командам удалось добыть лишь 2 победы. Еще 2 раза был зафиксирован ничейный результат (оба поединка также с участием "горняков"), а еще 4 раза украинские команды уступали по судейства Сидоропулоса.

К слову, поединок Генк – Шахтер состоится 3 августа, начало в 21:00. Ответный матч запланирован на 10 августа, начало встречи в 20:30.

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