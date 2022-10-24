"Мы, конечно, не можем утверждать, что счастливы, потому что не находимся в том положении, в котором хотели бы быть. Хотим сделать еще один шаг вперед, и намерены сделать это завтра вечером. Мы будем действовать так же агрессивно. Мы играем на победу в любой игре, поэтому эта не будет исключением.

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Для команды и клуба важно быть в Европе как можно дольше, и мы хотим произвести впечатление и представить клуб так, как считаем нужным. Для многих из нынешнего состава Селтика это первый опыт игры в Лиге Чемпионов. У Селтика большая европейская история, поэтому клуб должен участвовать в Лиге чемпионов, но сейчас нам противостоят команды, у которых больше опыта.

Мы работаем вместе, выигрываем и проигрываем вместе, и сейчас мы больше выигрываем, чем проигрываем, но этот турнир очень важен для нашего клуба. Эти вечера особенные, они действительно особенные. Думаю, что болельщики понимают, во что мы вкладываем силы, и что мы делаем все возможное, и будем продолжать это делать. Мы ожидаем завтра вечером аншлаг, будет отличная атмосфера.

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Шахтер очень хорошо создает угрозу при переходах, у них очень хорошие игроки, и они уже доказали, что их очень тяжело сломать. Дончане играют против очень хороших атакующих команд и не пропускают много, так что это будет игра высокого качества. Конечно, я не настолько наивен, чтобы давать прогнозы, но знаю, что мы будем готовы. Все находятся в хорошем состоянии, у нас хороший состав, который готов бороться и показать себя с лучшей стороны", – цитирует Харта официальный сайт Селтика.