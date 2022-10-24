"Ми, звичайно, не можемо стверджувати, що щасливі, тому що не перебуваємо в тому становищі, в якому хотіли б бути. Хочемо зробити ще один крок вперед, і маємо намір зробити це завтра ввечері. Ми будемо діяти так само агресивно. Ми граємо на перемогу в будь-якій грі, тож ця не буде виключенням.

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Для команди і клубу важливо бути в Європі якомога довше, і ми хочемо справити враження і представити клуб так, як вважаємо за потрібне. Для багатьох із нинішнього складу Селтіка це перший досвід гри в Лізі Чемпіонів. У Селтіка велика європейська історія, тому клуб повинен брати участь у Лізі чемпіонів, але наразі нам протистоять команди, у яких більше досвіду.

Ми працюємо разом, виграємо і програємо разом, і наразі ми більше виграємо, ніж програємо, але цей турнір дуже важливий для нашого клубу. Ці вечори особливі, вони справді особливі. Думаю, що вболівальники розуміють, у що ми вкладаємо сили, і що ми робимо все можливе, і будемо продовжувати це робити. Ми очікуємо завтра ввечері на аншлаг, буде чудова атмосфера.

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Шахтар дуже добре створює загрозу при переходах, у них дуже хороші гравці, і вони вже довели, що їх дуже важко зламати. Донеччани грають проти дуже хороших атакувальних команд і не пропускають багато, тож це буде гра високої якості. Звичайно, я не настільки наївний, щоб давати прогнози, але знаю, що ми будемо готові. Усі перебувають у хорошому стані, у нас гарний склад, який готовий боротися і показати себе з найкращого боку", – цитує Харта офіційний сайт Селтіка.