Шахтер откровенно провалил поединки 3 и 4 туров Лиги чемпионов против Боруссии М.

Отрицательная разница голов "горняков" (0:10) в двухматчевом противостоянии стала антирекордной для всех украинских участников еврокубков, сообщает Sport.ua.

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Предыдущая "планка" также принадлежала Шахтеру. В сезоне 2018/19 дончане уступили Манчестер Сити с общим счетом 0:9 (0:3 и 0:6). Болезненное третье место делят Динамо и Металлург Д – киевлян разбил Челси (0:8) в Лиге Европы 2018/19, а Металдон натерпелся от Вердера в Кубке УЕФА 2002/03 (2:10).

Добавим, что Шахтер после 4-х туров Лиги чемпионов набрал лишь четыре пункта. Уже 1 декабря "горняки" сыграют с Реалом дома, а 9-го – с Интером на выезде.

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