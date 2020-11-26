Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния между Боруссией М и Шахтером (4 0) в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

Наиболее эффективным игроком "горняков" признан полузащитник Алан Патрик, сообщает Команда№1.

Боруссия М – Шахтер – 4:0 – видео голов и обзор матча

Бразилец за 80 минут выполнил 87 ТТД с браком 25%, выиграл 11 единоборств, совершил 15 отборов, перехватов и подборов, а также нанес один удар по воротам. Патрик получил от InStat 302 балла. В тройку лучших среди игроков Шахтера также попали Матвиенко (294) и Маркос Антонио (282). У Боруссии М больше всех старался Вендт – 358 баллов.

Заметим, немецкая команда лидирует в квартете В с восемью очками. Шахтер после 4-х туров Лиги чемпионов набрал лишь четыре пункта. Уже 1 декабря "горняки" сыграют с Реалом дома, а 9-го – с Интером на выезде.

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