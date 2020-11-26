Шахтар відверто провалив поєдинки 3 та 4 турів Ліги чемпіонів проти Борусії М.

Негативна різниця голів "гірників" (0:10) у двоматчевому протистоянні стала антирекордною для всіх українських учасників єврокубків, повідомляє Sport.ua.

Борусія М – Шахтар: InStat визначив трійку найкращих у складі "гірників"

Минула "планка" також належала Шахтарю. У сезоні 2018/19 донеччани поступилися Манчестер Сіті із загальним рахунком 0:9 (0:3 і 0:6). Болюче третє місце ділять Динамо та Металург Д – киян розбив Челсі (0:8) у Лізі Європи 2018/19, а МеталДон натерпівся від Вердера у Кубку УЄФА 2002/03 (2:10).

Додамо, що Шахтар після 4-х турів Ліги чемпіонів набрав лише чотири пункти. Вже 1-го грудня "гірники" зіграють з Реалом вдома, а 9-го – з Інтером на виїзді.

Борусія – Шахтар: Швейцарія двічі б'є Україну – Пятов женеться за росіянином, 0:10 як вирок Каштру, жах збірної в ЛЧ