Шахтер – Динамо Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер примет Динамо Загреб в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Лиги чемпионов Шахтер – Динамо Загреб состоится 22 октября в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Шахтер – Динамо Загреб, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

Шахтер подходит к игре явным фаворитом поединка. Специалисты букмекерской конторы Марафон победу чемпиона Украины оценивают коэффициентом 1,75. Ничья считается успехом для хорватов – на нее принимают ставки с коэффициентом 3,74. А вот победа Динамо Загреб является наименее вероятным итогом встречи, ведь 3 очка гостей оцениваются в 5,35.

Напомним, после двух туров группового турнира Лиги чемпионов 2019/20 Шахтер и Динамо Загреб имеют по 3 очка и делят 2-3 места в квартете C. Лидирует Манчестер Сити, у которого максимальные 6 пунктов. Аталанта, которая потерпела два поражения от Динамо и Шахтера, замыкает турнирную таблицу группы, не имея в активе ни одного очка.

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