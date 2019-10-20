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Шахтер – Динамо Загреб: чемпионов Украины и Хорватии рассудит скандальный испанский рефери

13:54 117 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: чемпионов Украины и Хорватии рассудит скандальный испанский рефери
Антонио Матеу Лаос / Официальный сайт УЕФА

УЕФА назначил арбитров на матчи 3-го тура Лиги чемпионов, которые пройдут на следующей неделе.

 

Матч между донецким Шахтером и загребским Динамо будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом, информирует официальный сайт УЕФА.

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Его ассистенты на линиях – Пау Дэвис и Роберто дель Паломар, а за работу VAR будут отвечать Алехандро Эрнандес и Теодоро Собрино.

Напомним, матч 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Динамо Загреб состоится во вторник, 22 октября, в Харькове. Начало – в 19:55.

Отметим, что обе команды имеют в своем активе по 3 очка после первых двух туров в группе С.

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Антонио Матеу Лаос Матеу Лаос Лига чемпионов Шахтер - Динамо Загреб
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