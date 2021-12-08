"У футбольному світі заміна воротаря наприкінці зустрічі означає неповагу до суперника? Ви бачили матч сьогодні? Ми заслужили виграти чи нічию? Якби ми виграли, ви задали б таке запитання?

Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шевченко заслужив зіграти у Лізі чемпіонів навіть 5 хвилин, бо він справжній професіонал завжди тренувався чудово. Тому я вважаю, що це було правильно і зовсім не стосується поваги до суперника. Ми повинні були перемогти сьогодні 5:0, тому що ми мали стільки шансів забити. Якщо ви думаєте інакше, я поважаю вашу думку.

У першому таймі Шериф чекав на нас в обороні. Ми мали небагато можливостей знайти вільні зони, але ми домінували в грі.

У другому таймі Шериф грав на 20-30 метрів уперед, і ми менше домінували, але ми мали змогу більше грати в глибину. Ми створили багато шансів забити в обох таймах, але не забили. Я не пам'ятаю ударів Шерифа, на останній секунді ми пропустили через помилку.

Але проблема в тому, що ти маєш забивати, коли потрібно закрити матч. А якщо ти робиш таку помилку, матч залишається відкритим до кінця.

Думаю, щось робитимемо у січні з трансферами, але різниця між минулим та сьогоднішнім матчами Шерифа, що сьогодні ми бачили прогрес кількох гравців, як Судаков та Бондаренко. Ми замінили Судакова, бо він отримав травму. Бондар у першому матчі не грав, гадаю, тоді у Кривцова теж були проблеми.

Дивіться, я в Україні іноземець. Я поважаю всіх, не дивлюся на те, що гравець італієць, бразилець чи українець, але я маю ухвалювати рішення, бо в Україні є ліміт на легіонерів. Ми грали з 5 українцями у Мадриді, я вибираю склад виключно за суперником і не дивлюся, хто якої національності", – цитує Де Дзербі Tribuna з посиланням на Youtube-канал Шахтаря.

Нагадаємо, цим матчем для "гірників" завершився єврокубковий сезон, де вони не зуміли здобути жодної перемоги.

Шахтар на останніх секундах втратив перемогу над Шерифом – "гірники" завершили виступи в ЛЧ, не вигравши жодного матчу