Центральный защитник Карл Старфельт не поможет своей команде в поединке второго тура Лиги чемпионов против Шахтера.

Шведский защитник травмировался в поединке чемпионата Шотландии против Рейнджерс. Старфельт уже пропустил матч первого тура ЛЧ с Реалом, а теперь стало известно, что 27-летний центрбек не сыграет и против "оранжево-черных", сообщает Football Scotland.

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Кандидат в сборную Швеции из-за проблем с коленом рискует оказаться вне игры на целый месяц. Единственная хорошая новость для Карла Старфельта состоит в том, что операция не понадобится. Лидер защиты шотландской команды может вернуться на поле в начале октября – после паузы на матчи сборных.

Старфельт присоединился к Селтику летом 2021 года. За это время сыграл в футболке "кельтов" 53 матча, забил 2 гола и стал чемпионом Шотландии 2021/22.

Матч Шахтер – Селтик состоится 14 сентября в Варшаве. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени. В первом туре ЛЧ "горняки" разбили РБ Лейпциг (4:1), а шотландцы дома проиграли Реалу (0:3).

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