Центральний захисник Карл Старфельт не допоможе своїй команді в поєдинку другого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Шведський оборонець травмувався в поєдинку чемпіонату Шотландії проти Рейнджерс. Старфельт вже пропустив матч першого туру ЛЧ із Реалом, а тепер стало відомо, що 27-річний центрбек не зіграє і проти "помаранчево-чорних", повідомляє Football Scotland.

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Кандидат у збірну Швеції через проблеми з коліном ризикує опинитися поза грою на цілий місяць. Єдина хороша новина для Карла Старфельта полягає в тому, що операція не знадобиться. Лідер захисту шотландської команди може повернутися на поле на початку жовтня – після паузи на матчі збірних.

Старфельт приєднався до Селтіка влітку 2021 року. За цей час зіграв у футболці "кельтів" 53 матчі, забив 2 голи і став чемпіоном Шотландії 2021/22.

Матч Шахтар – Селтік відбудеться 14 вересня у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. У першому турі ЛЧ "гірники" розбили РБ Лейпциг (4:1), а шотландці вдома програли Реалу (0:3).

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