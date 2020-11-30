"Всегда здорово возвращаться на стадион, где добыл большие победы, как в Киеве в Лиге чемпионов. Здесь хорошая арена, воспоминания также хорошие. Надеюсь, завтра также будет положительный результат для Реала.

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Азар – командный игрок, звезда. Он может создать проблемы любому. Поэтому соперники играют против него грубо, фолят. Пока он не полностью раскрылся из-за травм, но у него невероятные возможности.

Серхио Рамос – очень важный для нас игрок. Его отсутствие сказывается на команде. Меня используют на разных позициях. Приятно, что сейчас есть возможность играть на родной позиции. Но как болельщик Реала хочу, чтобы Рамос подписал новый контракт. Он очень нужен команде.

Шахтер – быстрая команда. Очень динамичная, быстро выбегает в контратаки и может создать проблемы благодаря быстроногим игрокам. Главное для нас сохранять концентрацию, забить первый гол и довести матч до положительного результата, – ответил защитник на вопрос "Футбол 24".

Пока не хватает стабильности, выдаем различные матчи. Великолепный матч против Интера и сразу не такой хороший поединок против Алавеса. Не провал, но хотелось бы лучше. Впрочем, у Реала хороший состав, чтобы бороться на всех фронтах и ​​стабильно побеждать. С мотивацией никаких проблем. Мы настроены, знаем, на каком уровне играем. Да, футболисты допускают ошибки, но это точно не из-за отсутствия мотивации. Нам просто нужно добавить в стабильности. Работаем над этим.

Сейчас мы защищаемся немного хуже. Соперники изучают наши слабости. Но мы должны совершенствоваться, улучшать свою игру в обороне. С таким футболом, как сейчас, трудно претендовать на титулы, однако нас есть все необходимое, чтобы добавить", – сказал Начо во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок 5-го тура между Шахтером и Реалом состоится уже завтра, 1 декабря, в Киеве. Начало встречи в 19:55.

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