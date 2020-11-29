"Сложно предсказать, в каком Реал будет состоянии, команды играют каждые три дня, поэтому неясно, кто будет в распоряжении тренера с точки зрения физической готовности.

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Группа, в которой мы выступаем, очень сложная. Но мы не перестаем верить в успех, и многие по выходу из группы будет решено в матче с Реалом. Перед нами сложная задача, но мы верим в себя.

Мы всегда хотим удивлять своей стратегией, хотим, чтобы наши решения создавали проблемы Реалу и вели нас к успеху. Мы будем играть не так, как в Мадриде, будут некоторые изменения, которые все же будут нацелены на победу в матче.

В этой группе шансы по-прежнему у всех команд, думаю, все решится в последнем туре. Но если Реал выиграет, то выйдет в плей-офф, а мы будем бороться за место в Лиге Европы.

Мы действительно считаем, что нам по силам снова обыграть Реал. Времени на восстановление мало, но мы смотрим на свои результаты и понимаем, что всегда способны сделать что-то, что приведет нас к успеху", – цитирует Каштру Marca.

Напомним, в Мадриде "горняки" сенсационно победили Реал (3:2). Ответный матч состоится первого декабря.

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