Главным рефери встречи между Шахтером и Реалом будет Овидиу Хацеган, информирует официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Себастьян Георге и Октавиан Совре, четвертый рефери – Себастьян Колцеску.

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Интересно, что Хацеган 10 раз обслуживал матчи с участием украинских команд – Динамо (5), Шахтер (3), Карпаты (1) и Металлист (1). В целом наши клубы раз уступили, трижды сыграли вничью и 6 раз победили. Овидиу, к слову, работал на недавнем матче Украины против Германии (1:3) в Лиге наций.

Заметим, Шахтер все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. После 4-х туров в квартете В лидирует Боруссия М с 8 баллами, Реал идет вторым (7 пунктов), у "горняков" четыре очка и третья строчка, а последний – Интер (2).

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