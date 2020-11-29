Полузащитник Шахтера Тете поделился мыслями о "валидольной" победе над СК Днепр-1 (1:0) и о грядущем матче с Реалом.

"Знали, что СК Днепр-1 – крепкая команда, она будет прессинговать и усложнять нам задачу. Так и произошло, однако, слава Богу, мы добились положительного результата.

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Во время перерыва нам говорили, чтобы мы демонстрировали свою мощь, силу воли, для того чтобы забить и победить. Нужно было идти вперед. Мы стали больше прессинговать, оставались с мячом гораздо больше времени, полностью доминировали и таким образом добились положительного результата.

Эмоции от гола? Конечно, замечательные. Прежде всего хочу поблагодарить Бога! Я много работаю. Мы с Сиприано сговорились, что он будет простреливать таким образом, и я забил гол. Отлично получилось. Радуюсь победе команды.

Будет комбинация с Сиприано на матч с Реалом? Конечно. При малейшей возможности мы всегда стараемся что-то придумать. Важно остаться в составе и провести хорошую игру, как и в Мадриде. Надеюсь, сможем достичь положительного результата в матче с Реалом.

Победа над СК Днепр-1, несомненно, влияет только положительно. Самое главное – побеждать всегда. После ничьей нам это удалось. Очень счастливы и будем работать дальше, ведь нам нужно первое место в чемпионате", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Заметим, "горняки" после 11-ти туров идут вторыми в турнирной таблице, на три пункта уступая Динамо. Уже во вторник, 1 декабря, Шахтер сыграет с Реалом в Лиге чемпионов. Начало матча в 19:55.

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