Головним рефері зустрічі між Шахтарем та Реалом буде Овідіу Хацеган, інформує офіційний сайт УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Себастьян Георге та Октавіан Совре, четвертий рефері – Себастьян Колцеску.

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Цікаво, що Хацеган 10 разів обслуговував матчі за участі українських команд – Динамо (5), Шахтар (3), Карпати (1) та Металіст (1). Загалом наші клуби раз поступились, тричі зіграли внічию та 6 разів здобували позитивний результат. Овідіу, до слова, працював на нещодавньому матчі України проти Німеччини (1:3) у Лізі націй.

Зауважимо, Шахтар все ще зберігає шанси на вихід в 1/8 Ліги чемпіонів. Після 4-х турів у квартеті В лідирує Борусія М з 8 балами, Реал йде другим (7 пунктів), у "гірників" чотири очки та третя сходинка, а останній – Інтер (2).

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