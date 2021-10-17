"У Реала замечательная история, но сегодня он переживает период реформ, как и другие крупные клубы вроде Ювентуса, Барселоны и др. Но в любой момент он вернется к тому, каким был два-три года назад.

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Беспокоит ли меня кто-то конкретный в команде? Бензема – фантастический исполнитель, но также есть Жуниор Винисиус, Лука Модрич, Тони Кроос... Там есть замечательные игроки – с ними нельзя ударить в грязь.

Кстати, в молодости я мог оказаться в Мадриде. Реал контактировал со мной, а потом все остановилось. Тогда появилась Барселона, а когда я подписал с ней контракт на горизонте снова возник Реал. Однако я решил поехать к "блаугранас", потому что я человек слова и сказал им "да". Для меня было честью в таком молодом возрасте иметь возможность выбирать между Реалом и Барселоной.

Жалел ли я когда-либо о том, что не подписал контракт со "сливочными"? Хороший вопрос! Я, как правило, ни о чем не жалею. В жизни иногда можно быть более рациональным и менее эмоциональным. Когда вы подвергаетесь эмоциями – иногда спешите. В этом случае я мог бы быть немного более рациональным.

Какого матча я ожидаю во вторник против Реала? Сказать, что мы можем победить Мадрид, очень рискованно. Они все еще замечательная команда, но я думаю, что мы можем провести хорошую игру. Мы уверены, что сделаем все возможное", – сказал Марлон в комментарии AS.

Напомним, домашний поединок против Реала Шахтер проведет 19 октября, начало встречи в 22:00. После 2-х туров Реал в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов занимает второе место, имея в своем активе 3 очка, Шахтер с 1 баллом идет последним.

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