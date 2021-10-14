Как известно, уже 19 октября Реал в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов проведет выездной поединок против донецкого Шахтера. Мадридцы перед матчем с командой Роберто Де Дзерби столкнулись с рядом кадровых проблем.

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В связи с пребыванием в лазарете защитников – Эдера Милитао и Дани Карвахаля – известие о повреждении в национальной команде Дэвида Алабы вызвало много вопросов относительно защитного потенциала вице-чемпиона Испании в ближайших матчах.

Однако, как сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Серхио Куиранте, после прохождения медицинских обследований Алаба заверил, что во вторник сможет сыграть с Шахтером.

Напомним, после 2-х туров Реал в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов занимает второе место, имея в своем активе 3 очка. Шахтер с 1 баллом идет последним.

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