В лагере Реала столкнулись с серьезными проблемами в защитном звене.

Австрийский защитник Дэвид Алаба получил повреждение в национальной команде и не сможет помочь Реалу в ближайших матчах, сообщает Marca.

Это создает серьезную проблему для "сливочных", ведь в их лазарете находятся еще два защитника – Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Ранее отмечалось, что из лагеря сборной Бельгии поврежденным вернулся полузащитник Эден Азар, а из главной команды Франции – Эдуардо Камавинга.

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Напомним, 19 октября Реал приедет в Киев на матч Лиги чемпионов против Шахтера, начало встречи в 22:00.

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