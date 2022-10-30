Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич рассказал о повреждении Александра Зубкова перед игрой с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов и сообщил о состоянии еще двух травмированных игроков.

"К травмированным Конопле и Шведу присоединился Зубков? По ходу игры мы могли заслужить победу, в то же время и Александрия показала, что играет в хороший, опасный, быстрый футбол, – результат закономерен. Меня больше беспокоит травма Зубкова, ведь каждому тренеру хочется, чтобы все футболисты были здоровы и готовились к следующей игре.

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У Конопли и Шведа есть определенные проблемы, и сейчас у нас появляется проблема. Теперь мы вынуждены думать, кем заменить Александра. Он дёрнул заднюю поверхность бедра, и когда такое происходит мгновенно, это на долгое время и это не спазм.

Когда вернутся Швед и Конопля? Посмотрим. Конопля завтра попытается потренироваться, однако исчезнет ли боль? Позитивная динамика есть – посмотрим на него в контактной тренировке: сможет ли выдержать темп, чтобы понимали, можем ли рассчитывать на него в игре против РБ Лейпциг.

А Швед уже некоторое время испытывает проблемы с пахом, и динамика восстановления у него не такая. Камыш также требуется еще несколько дней, чтобы вернуться. Жаль, что два полезных левоногих вингера, которые подходят под нашу модель игры, сейчас не с командой", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" уже 2 ноября встретится с РБ Лейпциг в битве за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у Шахтера 6 очков, тогда как у немцев 9 пунктов, поэтому украинскую команду устроит только победа.

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