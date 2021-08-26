Напомним, Монако выиграл первый тайм на ОСК Металлист со счетом 2:0, но упустил приемлемый для себя результат. 2:2 – в групповой турнир Лиги чемпионов вышел именно Шахтер.

"Мы очень разочарованы, ведь сделали все, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Упустили итоговый успех в последний момент. Но теперь Монако будет упорным в Лиге Европы. Хочу верить, что этот день станет новым стартом для нашей команды. Мы показали истинное лицо Монако.

Шахтер – Монако – 2:2 – видео голов и обзор матча

Нужно быстро оправиться от этой неудачи, ведь в воскресенье Монако сыграет важный матч против Труа. Мы должны вернуться на победный путь и начать все сначала. Этот результат с Шахтером надо помнить как ориентир на будущее, чтобы двигаться вперед.

В этот вечер отразилась вся наша тяжелая работа на протяжении прошлого сезона. К сожалению, мы не прошли дальше", – цитирует Фофана официальный сайт Монако.

Французская команда после вылета от Шахтера сыграет в групповом турнире Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 27 августа. "Горняки" узнают своих соперников в ЛЧ уже сегодня, 26 числа.

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