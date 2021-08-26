Півзахисник монегасків Юссуф Фофана прогнозовано засмучений підсумковою поразкою від Шахтаря, яка відправила його команду в Лігу Європи.

Нагадаємо, Монако виграв перший тайм на ОСК Металіст з рахунком 2:0, але втратив прийнятний для себе результат. 2:2 – у груповий турнір Ліги чемпіонів вийшов саме Шахтар.

"Ми дуже розчаровані, адже зробили все, щоб вийти в Лігу чемпіонів. Втратили підсумковий успіх в останню мить. Але тепер Монако буде наполегливим у Лізі Європи. Хочу вірити, що цей день стане новим стартом для нашої команди. Ми показали справжнє обличчя Монако.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Потрібно швидко оговтатися від цієї невдачі, адже в неділю Монако зіграє важливий матч проти Труа. Ми повинні повернутися на переможний шлях і почати все спочатку. Цей результат із Шахтарем треба тримати в голові як орієнтир на майбутнє, щоб рухатися вперед.

Цього вечора відобразилася вся наша важка робота впродовж минулого сезону. На жаль, ми не пройшли далі", – цитує Фофана офіційний сайт Монако.

Французька команда після вильоту від Шахтаря зіграє в груповому турнірі Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 27 серпня. "Гірники" дізнаються своїх суперників у ЛЧ вже сьогодні, 26 числа.

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