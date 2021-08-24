"Отличалась ли как-то подготовка к игре из-за того, что матч состоится в Харькове? Самое главное, что игроки привыкли играть в Харькове, потому что сам я не буду на поле. Главное, что они знают Харьков. Для нас ничего не менялось. Мы готовились к этого матчу вчера, сегодня и будем завтра. У всех большая мотивация – и у нас, и в Монако. Мы должны играть так, как умеем и знаем. Не должно думать о первом матче против Монако. завтра нужно сыграть очень важный матч, не думая о первой встрече.

Шахтер – Монако: Ковач оценил потери "горняков" и верит в выход французов в групповой этап Лиги чемпионов

Ситуация с Трубиным? Да, он получил травму. У него уже была операция. Очень жаль, потому что молодой футболист, который очень хорошо сыграл в начале сезона. Но у нас есть Пятов. Мы очень верим в него. Что нужно сделать, чтобы Степаненко не получил еще одно удаление от Энтони Тейлора? (арбитр уже дважды удалял Тараса в матчах еврокубков – прим.) Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное – выйти в группу Лиги чемпионов.

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Как нейтрализовать Головина? Монако – это не только Головин. У них очень много сильных футболистов – Мартинш, Кайо, полузащитники, нападающие. Но завтра мы должны думать, что это один матч. Нам нужно контролировать мяч, атаковать и забить гол", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера

Напомним, матч Шахтер – Монако состоится 25 августа в Харькове. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился минимальной победой Шахтера (1:0).

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