"Чи відрізнялася якось підготовка до гри через те, що матч відбудеться в Харкові? Найголовніше, що гравці звикли грати в Харкові, тому що сам я не буду на полі. Головне, що вони знають Харків. Для нас нічого не змінювалося. Ми готувалися до цього матчу вчора, сьогодні і будемо завтра. У всіх велика мотивація – і у нас, і у Монако. Ми повинні грати саме так, як уміємо і знаємо. Не повинні думати про перший матч проти Монако. Завтра потрібно зіграти дуже важливий матч, не думаючи про першу зустріч.

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Ситуація з Трубіним? Так, він отримав травму. У нього вже була операція. Дуже шкода, тому що молодий футболіст, який дуже добре зіграв на початку сезону. Але у нас є Пятов. Ми дуже віримо в нього. Що треба зробити, аби Степаненко не отримав ще одне вилучення від Ентоні Тейлора? (Арбітр вже двічі вилучав Тараса у матчах єврокубків – прим.) Він може вилучити Степаненка втретє. Найголовніше – вийти в групу Ліги чемпіонів.

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Як нейтралізувати Головіна? Монако – це не тільки Головін. У них є дуже багато сильних футболістів – Мартінш, Кайо, півзахисники, нападники. Але завтра ми повинні думати, що це один матч. Нам потрібно контролювати м'яч, атакувати і забити гол", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч-відповідь Шахтар – Монако відбудеться 25 серпня у Харкові. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою Шахтаря (1:0).

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