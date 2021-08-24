"Монако нужно лучше начать игру. В первом матче мы доминировали после 20 стартовых минут, но так и не забили. Завтра надо быть готовыми с первых минут. Как я сказал перед первым матчем, начнется вторая половина, и Монако будет биться 90 минут или больше. Нам нужно сосредоточиться. В этом сезоне мы показали два разных лица и в Лиге 1, и в Лиге чемпионов, но я уверен, что завтра команда снова покажет свое истинное лицо, которое было в прошлом сезоне.

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Отсутствие Трубина? Очевидно, что это очень хороший вратарь. Он молод, его вызывали на Евро-2020, но у Шахтера есть еще и опытный вратарь Пятов, против которого я много играл. Поэтому у них, как и раньше, будет хороший вратарь для ответного матча, и это не обязательно будет преимуществом для Монако.

Выход в групповой этап? Я все еще уверен в своей команде. Когда мы играли дома в Лиге 1, то не показывали свое истинное лицо, в отличие от еврокубковых матчей со Спартой в Праге и 70 минут с Шахтером. Завтра будет бой. Опытные игроки знают, что означают такие матчи. Приходится бороться с первых минут. Вам придется сначала драться, а потом играть в футбол. Я вместе с игроками знаем, что мы не откажемся от своей мечты", – приводит слова Ковача официальный сайт Монако.

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Напомним, ответный матч Шахтер – Монако состоится 25 августа в Харькове. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился минимальной победой Шахтера (1:0).

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