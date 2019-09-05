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Шахтер – Манчестер Сити: На матч Лиги чемпионов продано более 15 тысяч билетов

19:02 72 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: На матч Лиги чемпионов продано более 15 тысяч билетов
Шахтер – Манчестер Сити / ФК Шахтер

Дебютная игра "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вызвала немалый ажиотаж у болельщиков.

 

Манчестер Сити посетит Украину третий год подряд, а уже более 15 тысяч зрителей приобрели билеты на поединок против "горожан", сообщает официальный сайт Шахтера.

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Накануне поединка ФК Шахтер запустил челлендж # 40000vs11. Клуб предложил делится в социальных сетях фотографиями билетов на матч Шахтер – Манчестер Сити с хэштегом # 40000vs11, чтобы привлечь внимание к старту Лиги чемпионов и собрать в Харькове полный стадион.

Напомним, уже 18 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против Манчестер Сити. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Также в группе с Шахтером и Манчестер Сити сыграют загребское Динамо и Аталанта, цвета которой защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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