Шахтар – Манчестер Сіті: На матч Ліги чемпіонів продано понад 15 тисяч квитків

Напередодні поєдинку ФК Шахтар запустив челендж #40000vs11. Клуб запропонував ділитьсь у соціальних мережах фотографіями квитків на матч Шахтар – Манчестер Сіті із хештегом #40000vs11, аби привернути увагу до старту Ліги чемпіонів та зібрати в Харкові повний стадіон.
Нагадаємо, вже 18 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
Також у групі з Шахтарем і Манчестер Сіті гратимуть загребське Динамо та Аталанта, кольори якої захищає український півзахисник Руслан Малиновський.