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Шахтар – Манчестер Сіті: На матч Ліги чемпіонів продано понад 15 тисяч квитків

19:02 195 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: На матч Ліги чемпіонів продано понад 15 тисяч квитків
Шахтар – Манчестер Сіті / ФК Шахтар

Дебютна гра "гірників" у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів викликала чималий ажіотаж у вболівальників.

 

Манчестер Сіті завітає в Україну третій рік поспіль, а вже понад 15 тисяч глядачів придбали квитки на поєдинок проти "містян", повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Напередодні поєдинку ФК Шахтар запустив челендж #40000vs11. Клуб запропонував ділитьсь у соціальних мережах фотографіями квитків на матч Шахтар – Манчестер Сіті із хештегом #40000vs11, аби привернути увагу до старту Ліги чемпіонів та зібрати в Харкові повний стадіон.

Нагадаємо, вже 18 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Також у групі з Шахтарем і Манчестер Сіті гратимуть загребське Динамо та Аталанта, кольори якої захищає український півзахисник Руслан Малиновський.

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