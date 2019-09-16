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Шахтер – Манчестер Сити: матч будет обслуживать португальская бригада арбитров

14:03 63 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: матч будет обслуживать португальская бригада арбитров
Артур Соареш Диаш / фото ФК Бенфика

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити.

 

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити обслуживать португальский арбитр Артур Мануэль Рибейру Соареш Диаш, передает law5-theref.blogspot.com.

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Помогать ему Руи Тавареш и Паулу Сантуш Соареш, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять Уго Филипе Мигель. Добавим, что Соареш Диаш уже судил игре Шахтера в еврокубках в 2016 году, тогда "горняки" победили Андерлехт 3:1 в матче Лиги Европы.

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Напомним, матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября, начало игры в 22:00.

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Арбитры Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити
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