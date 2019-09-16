Шахтер получил несколько советов от Шевчука перед матчем Лиги чемпионов против Манчестер Сити

Бывший защитник "горняков" Вячеслав Шевчук поделился методами борьбы против грозного чемпиона Англии.

"Шахтер должен показывать свой футбол в матче против Манчестер Сити. Должен быть высокий прессинг. Они такие же игроки, как и игроки Шахтера.

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Посмотрите, последний матч между Норвичем и Манчестер Сити. Лет шесть назад чемпионат Шотландии по стилю игры подбирался к Англии. В Шотландии остался лонгбол: 30 метров – короткая передача, 60 – длинная. А в Англии начали играть в короткий и средний пас.

Тот же Норвич, который обыграл Манчестер Сити со счетом 3:2. Почему? Потому что есть инвесторы, акционеры, которые не хотят видеть этот страдальческий футбол, они хотят видеть зрелище, шоу. Поэтому Шахтер тоже должен выходить и показывать свою игру, свою структуру игры", – подытожил Шевчук в эфире программы Великий футбол.

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Напомним, матч между Шахтером и Манчестер Сити в первом туре ЛЧ состоится 18 сентября в Харькове на ОСК Металлист.