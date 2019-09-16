Шахтар – Манчестер Сіті: матч обслуговуватиме португальська бригада арбітрів

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті.

Матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем і Манчестер Сіті обслуговуватиме португальський арбітр Артур Мануель Рібейру Соареш Діаш, передає law5-theref.blogspot.com.

Шахтар отримав кілька порад від Шевчука перед матчем Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Допомагатимуть йому Руї Тавареш та Паулу Сантуш Соареш, а обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Уго Філіпе Мігель. Додамо, що Соареш Діаш вже судив гру Шахтаря в єврокубках у 2016 році, тоді "гірники" здолали Андерлехт 3:1 у матчі Ліги Європи.

Плануємо прикінчити суперника, – Родрі зробив гучну заяву перед матчем з Шахтарем

Нагадаємо, матч Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18-го вересня, початок гри о 22:00.