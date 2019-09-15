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Планируем прикончить соперника, – Родри сделал громкое заявление перед матчем с Шахтером

11:53 55 Читати українською
Планируем прикончить соперника, – Родри сделал громкое заявление перед матчем с Шахтером
Родриго Эрнандес / Reuters

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родриго Эрнандес озвучил планы своей команды на ближайший матч Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

 

"Мы сыграли не лучший свой матч. Но мы проиграли (Норвичу, – прим.) через собственные ошибки, на которых нужно учиться и не повторять их в будущем. Мы – команда, мы всегда вместе. Поверьте, вскоре вы увидите лучшую версию Манчестер Сити.

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Обычно, когда случаются такие матчи, то в последующих вы хотите буквально убить соперника. Это мы и будем делать в следующем матче – мы собираемся прикончить соперника. Пеп сказал нам, что такая команда не может проигрывать – мы просто обязаны победить", – заявил Родри официальному сайту Манчестер Сити.

Напомним, следующий матч "горожане" проведут в среду, 18 сентября, в Харькове против Шахтера в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

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