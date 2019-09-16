Шахтар – Манчестер Сіті: "містяни" оголосили список гравців, які летять у Харків

Офіційний сайт англійського клубу опублікував список гравців, яких Хосеп Гвардіола візьме з собою на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів у Харків.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті опублікував список футболістів, які вирушають на матч першого туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря у Харків.

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Серед заявлених гравців: Клаудіо Браво, Едерсон, Кайл Вокер, Джон Стоунс, Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган, Габріел Жезус, Серхіо Агуеро, Олександр Зінченко, Родріго Ернандес, Кевідн де Брюйне, Бернарду Сілва, Давід Сілва, Анхеліньо, Бенжамен Менді, Фернандінью, Ріяд Марез, Жоау Канселу, Ніколас Отаменді, Скот Карсон, Ерік Гарсія. Відзначимо, що до списку не потрапили травмовані Емерік Ляпорт та Лерой Сане.

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Нагадаємо, вже 18 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Також у групі з Шахтарем і Манчестер Сіті гратимуть загребське Динамо та Аталанта, кольори якої захищає український півзахисник Руслан Малиновський.