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Шахтер провел открытую тренировку перед Манчестер Сити – Тайсон занимался в общей группе со специальным шлемом

13:56 204 Читати українською
Шахтер провел открытую тренировку перед Манчестер Сити – Тайсон занимался в общей группе со специальным шлемом
Тайсон готовится к игре с Манчестер Сити / ФК Шахтер

Шахтер продолжает подготовку к матчу с Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Накануне поединка "горняки" провели открытую тренировку.

 

Капитан Шахтера Тайсон отработал полную сессию накануне поединка против Манчестер Сити в рамках стартового тура Лиги чемпионов. Также в Киев вернулся наставник дончан Луиш Каштру, у которого были определенные проблемы со здоровьем, информирует официальный сайт "горняков".

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Напомним, Тайсон получил болезненный удар в голову в поединке против Зари. Позже ему диагностировали сотрясение мозга.

Вечером Шахтер отправится в Харьков. Также Луиш Каштру и Андрей Пятов проведут традиционную предматчевую пресс-конференцию, которую можно будет посмотреть на клубной странице в Youtube.

Матч Шахтер – Манчестер Сити стартует на ОСК Металлист в Харькове 18 сентября в 22:00.

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Лига чемпионов Шахтер Шахтер Тайсон Тайсон Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Манчестер Сити
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