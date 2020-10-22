Первый домашний поединок "горняков" в новом евросезоне можно будет увидеть вживую непосредственно на стадионе. Но не всем.

Донецкий Шахтер получил от Министерства здравоохранения разрешение на проведение матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера со зрителями.

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Однако, есть определенные ограничения, сообщает официальный сайт "горняков". В частности, НСК Олимпийский, на котором и состоится поединок, будет разрешено заполнить болельщиками лишь на 15%. То есть матч непосредственно на трибунах смогут посмотреть около 10,5 тысяч зрителей. Билетов в продажу еще не поступало.

"По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мероприятий, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов Шахтер – Интер", – говорится в официальном письме МОЗ.

Напомним, встреча с миланской командой состоится уже в следующий вторник, 27 октября, в 19:55.

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