Перший домашній поєдинок "гірників" у новому євросезоні можна буде побачити наживо безпосередньо на стадіоні. Але не всім.

Донецький Шахтар отримав від Міністерства охорони здоров'я дозвіл на проведення матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера з глядачами.

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Однак, є певні обмеження, повідомляє офіційний сайт "гірників". Зокрема, НСК Олімпійський, на якому й відбудеться поєдинок, буде дозволено заповнити уболівальниками лише на 15%. Тобто матч безпосередньо на трибунах зможуть переглянути близько 10,5 тисяч глядачів. Квитків у продаж ще не надходило.

"За результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає за можливе залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер", – сказано в офіційному листі МОЗ.

Нагадаємо, зустріч з міланською командою відбудеться вже наступного вівторка, 27 жовтня, о 19:55.

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