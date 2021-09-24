Шахтер примет миланский Интер во втором туре ЛЧ 2021/22 на НСК Олимпийский. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Интер стартует 28 сентября в 19:45 на киевском НСК Олимпийский. Обе команды неудачно стартовали в ЛЧ – "горняки" на выезде сенсационно уступили Шерифу (0:2), а миланцы дома проиграли Реалу (0:1). Соответственно, команды замыкают турнирную таблицу группы D, а поражение в Киеве значительно усложнит шансы на выход в плей-офф. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка второго тура Лиги чемпионов. Нас ждет дуэль итальянских тренеров – Роберто Де Дзерби и Симоне Индзаги.

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Шахтер – Интер: прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Популярная контора William Hill явным фаворитом поединка считает Интер. На победу чемпиона Италии выставили коэффициент 1.57, а на победу Шахтера дают аж 5.80. Ничья – 4.20. На то, что обе команды забьют гол, принимают ставки с коэффициентом 1.70. На то, что отличится кто-то один из соперников, предлагают поставить за 2.05. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 1.67, а тотал меньше 2,5 – в 2.10. Соответственно, букмекер ожидает довольно результативного поединка на НСК Олимпийский.

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Специалисты Bwin оценивают шансы оппонентов примерно так же, но чуть больше верят в команду Роберто Де Дзерби. Успех Интера оценен коэффициентом 1.60, а победа Шахтера – 5.00. Ничья – 4.00. На то, что первым забьет команда Симоне Индзаги, предлагают поставить за 1.48, а вот в Шахтер верят не очень – только 2.70. Коэффициент на нулевую ничью – 9.75.

Заметим, Шахтер встречался с Интером в групповом турнире ЛЧ 2020/21. Оба матча завершились со счетом 0:0. А вот полуфинал Лиги Европы 2019/20 лучше не вспоминать – "нерадзурри" разбили украинскую команду 5:0. В общем команды сыграли между собой уже 5 матчей – 2 победы Интера и 3 ничьи.

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