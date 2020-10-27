"После матча в Мадриде я решил, что с Интером сыграет этот же состав. В футболе мы все должны оценивать справедливо, поощрять хорошие выступления. Я знал, что если ничего не произойдет, то мы поставим тех же игроков. К счастью, ничего менять не пришлось, все были готовы.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Впрочем, одно дело поставить тот же состав, а другое дело – сыграть так же. Эти два матча не могли быть одинаковыми. Интер отличается от Реала, с ними нужно было играть по-другому, перекрывать другие зоны. Самое важное было показать сбалансированную игру, проявить единство. И нам это удалось.

Почему сейчас выступили лучше, чем в предыдущем матче с Интером? Мы по-другому действовали в обороне. В первом матче мы не так хорошо защищались, а сегодня – значительно лучше. Нужно было закрывать линии передач с флангов на Лукаку и Мартинеса. Это их главное оружие, а мы его перекрыли. Также Шахтер не прессинговал высоко. Мы выжидали момент, когда вступить в прессинг.

Шахтер пережил очень трудный момент в полуфинале Лиги Европы. Мы знали, что в следующий раз должны сыграть лучше против Интера. Нужно исправлять свои ошибки, делать выводы и двигаться дальше. Понятно, что мы сегодня атаковали не слишком хорошо, а положительный результат получили благодаря обороне. Нужно было выбирать приоритеты – атака или оборона. Мы выбрали оборону. Я всегда говорю: если не можете победить, главное – не проиграть.

Шахтер переживает трудный момент. Очень много матчей, не хватает времени на восстановление. Очень жесткий календарь. Мы только завершили предыдущий сезон и сразу начали новый. Начали чемпионат не очень хорошо, но мы способны показывать качественный футбол. Коронавирус нас атаковал, очень трудно было следовать плану. Должны были реагировать по ситуации. Сейчас получается лучше. Надеемся, продолжим в том же духе.

Кто сейчас первый номер в команде? Сегодня первым номером был Трубин.

Почему Бондарь и Хочолава сыграли хуже, чем с Реалом? Они провели две замечательные игры. Выполнили установку, действовали хорошо, не садились глубоко. Сегодня ошибались больше, но это Интер их заставил ошибаться. Я хочу их поздравить – они отработали замечательно. Также хочу поздравить всю свою команду с положительным результатом", – говорил Каштру на пресс-конференции.

После двух туров группового этапа ЛЧ Шахтер лидирует в своем квартете с 4-мя очками. Следующий поединок подопечные Каштру проведут против Боруссии М 3 ноября.

Шахтер выстрадал ничью против Интера – Трубин и перекладины спасли очко