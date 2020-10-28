Лучшим игроком поединка в составе Шахтера по версии Instat Index стал Анатолий Трубин. Во встрече с итальянцами воспитанник академии "горняков" оставил свои ворота сухими, отразив четыре удара.

Интер заслуживал победы над Шахтером, – Бастони

Как сообщает Команда 1, рейтинг его эффективности составил 325 баллов – лучший результат среди подопечных Каштру. В топ-3 также попали Николай Матвиенко (291) и Додо (287).

Самым эффективным игроком в составе обеих команд стал Ашраф Хакими, который сумел набрать 398 баллов.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в непростом матче с Интером (0:0). После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а замыкает квартет Реал. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Боруссией М.

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