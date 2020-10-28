Защитник Интера Алессандро Бастони не слишком доволен результатом игры с Шахтером в Киеве, однако возлагает большие надежды на матч с Реалом в следующем туре.

"Мы определенно заслуживали победы сегодня. Но когда не получается выиграть, важно не проиграть.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Давайте не забывать, что Шахтер обыграл Реал на прошлой неделе. Но для нас это ничего не значит. Мы постараемся обыграть Реал, как старались победить Шахтер", – цитирует Алессандро Бастони официальный сайт УЕФА.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в непростом матче с Интером (0:0). После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а замыкает квартет Реал.

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