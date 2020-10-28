Найкращим гравцем поєдинку у складі Шахтаря за версією Instat Index став Анатолій Трубін. У зустрічі з італійцями вихованець академії "гірників" залишив свої ворота сухими, відбивши чотири удари.

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Як повідомляє Команда 1, рейтинг його ефективності склав 325 балів – найкращий результат серед підопічних Каштру. У топ-3 також потрапили Микола Матвієнко (291) та Додо (287).

Найефективнішим гравцем у складі обох команд став захисник "нерадзуррі" Ашраф Хакімі, який зумів набрати аж 398 балів.

Нагадаємо, Шахтар зіграв унічию у непростому матчі з Інтером (0:0). Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, другою йде Борусія М, третім – Інтер, а замикає квартет Реал. У наступному турі Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Борусією М.

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