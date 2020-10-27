Шахтер – Интер: Бондарь отметил изменения в команде Конте
10:42 - Читати українською
Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился своими впечатлениями от грядущего противостояния с Интером.
"Думаю, всем командам, которые играли в полуфинале или финале Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, сейчас немного трудно в физическом и моральном плане.
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Многие теряют очки и находятся не на своих позициях. Думаю, Интер изменился, у них пришли новые звезды. На теории будем подробно разбирать", – сказал Валерий Бондарь в эфире Футбол News.
Уже сегодня, 27 октября, Шахтер сыграет поединок второго тура группового этапа ЛЧ против Интера. Начало матча в 19:55.
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