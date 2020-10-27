"Думаю, всім командам, які грали в півфіналі чи фіналі Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону, зараз трохи важко у фізичному і моральному плані.

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Багато втрачають очки і перебувають не на своїх позиціях. Думаю, Інтер змінився, у них прийшли нові зірки. На теорії будемо детально розбирати", – сказав Валерій Бондар в ефірі Футбол News.

Вже сьогодні, 27 жовтня, на Шахтар очікує поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ проти Інтера. Початок матчу о 19:55.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів