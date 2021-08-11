"Шахтар володів м’ячем, а Генк дуже жорстко пресингував. Ми добре починали атаки та обходили цей пресинг. Завдяки хорошому білд-апу вдавалося створювати моменти. Володіння залежить від пресингу суперника. Чим жорсткіший пресинг перед нами – тим вертикальніша гра. І навпаки. Чим слабший пресинг – тим більше перепасовок. Це дві різні гри. Коли ми станемо сильнішою командою, ми зможемо по-різному будувати гру та забивати.

Шахтар – Генк – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Я не хочу взагалі говорити про Монако. Наступний матч з Металістом 1925. Потрібно враховувати якість футболістів. Наші гравці люблять володіти м’ячем і вміють це робити. Шахтар може втілити на полі все, що хоче. У жодному з матчів ми не програли володіння. Що можна змінити, так це ментальність. Для цього потрібно завжди думати, що ми зробили недостатньо, що можна більше. Тоді ми станемо топ-клубом.

Серйозність травми Педрінью дізнаємося завтра після медичних тестів. Виглядає так, що у п’ятницю він не зіграє з Металістом 1925. Дуже шкода, що довелося зробити зворотну заміну Судакова. Він у першому таймі отримав жовту картку і грав, як мені здалося, неспокійно. Тому я вирішив не ризикувати. Після заміни я обняв його і сказав, що він сильний гравець, який ще покаже свої якості. У нас багато хороших молодих виконавців, всі вони знадобляться. У нас попереду важкий сезон.

Ми пропускаємо більше голів, ніж мали б, і забиваємо менше, ніж заслужили. Проблема в ментальності. У минулому сезоні Шахтар не став чемпіоном. У команді багато молодих футболістів. Немає Срни чи Фернандінью, а ці футболісти ще мають вийти на їхній рівень. Ми працюємо. Команда має потенціал і через важку роботу може його реалізувати", – резюмував Де Дзербі після матчу.

До слова, суперником Шахтаря в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів буде Монако, який впевнено пройшов празьку Спарту (5:1 за сумою двох зустрічей). "Гірники" ж здолали Генк із загальним рахунком 4:2.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів