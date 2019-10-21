toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы

21:38 75 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы
Ненад Бьелица (слева) / фото: Динамо Загреб

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица поделился ожиданиями накануне поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

 

"Мы знаем, что статистика хорватских клубов с украинскими плохая – нет побед. Также мы знаем, что завтра нам будет противостоять сильный и амбициозный клуб. Но мы постараемся всю статистику исправить. К слову, мы это делали уже неоднократно с другими клубами.

Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Понимаем, что украинский футбол сейчас на подъеме. Хорошие результаты показывает сборная Украины, Шахтер регулярно играет в Лиге чемпионов. Но мы верим в свою силу, верим в то, что завтра сможем достичь хорошего для себя результата.

Мы знаем, что в Шахтере много бразильцев, которые делают командную игру. Особенно, в атаке. Если мне надо выбрать одного игрока, то я бы выделил Тайсона. Он самый опасный в составе Шахтера.

Как Шахтер доминирует в украинском чемпионате, так и Динамо уже много лет доминирует в своем национальном чемпионате. Уверен, в штабе Шахтера смотрели наши матчи не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках", – сказал Бьелица.

Шахтер – Динамо Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Напомним, поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

blog_ava
Зинченко получил тревожный намек от Гвардиолы – тренер Манчестер Сити расхвалил главного конкурента украинца
16:45
893
Теги
Динамо Загреб Динамо Загреб Лига чемпионов Шахтер - Динамо Загреб Тайсон Тайсон Ненад Белица Ненад Белица
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
5
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук