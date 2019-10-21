Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями накануне поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"Когда мы приближаемся к очередному поединку, то логично, что мы хотим в нем победить, уважая при этом соперника. Но мы также понимаем, что по ту сторону находится команда, которая также настроена на победу.

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Статистика для меня ничего не значит. Самое главное, как настроены игроки, какой футбол будем демонстрировать на поле, и какие задачи будут выполнять мои ребята. Я понимаю, что сейчас мир построен на цифрах, это много обсуждается, но делать предсказания, это как смотреть в пропасть. Все увидим на поле.

Лично я видел несколько матчей Динамо Загреб. Это будет очень тяжелая игра с командой, у которой есть определенные наигранные шаблоны. Они повторяют их в разных матчах, но свою тактическую схему меняют, иногда даже в течение одного матча.

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На самом деле у каждой команды есть свой стартовый состав. Однако не стоит забывать, что кроме тех игроков, которые чаще выходят на поле, есть немало исполнителей, которые в течение недели работают, стараются завоевать свое игровое время. Я очень доволен своими ребятами. Я прибегал к ротации в течение последних матчей, и игроки показали хорошую игру. Мне все сложнее делать выбор стартового состава", – сказал Каштру.