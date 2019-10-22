toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТЕР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

Шахтер – Динамо Загреб: команды определились с формами на матч Лиги чемпионов

12:41 104 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: команды определились с формами на матч Лиги чемпионов
Игроки Шахтера на открытой тренировке перед Динамо З / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер и загребское Динамо выбрали комплекты формы на сегодняшний матч Лиги чемпионов.

 

Действующие чемпионы Украины сыграют в своих традиционных оранжево-черных цветах, а хорватская команда – в гостевом комплекте черного цвета, информирует официальный твиттер Шахтера.

Кривцов сравнил Динамо Загреб с бывшим соперником Шахтера в Лиге чемпионов

Напомним, Шахтер и Динамо Загреб сойдутся сегодня на харьковском стадионе Металлист. Начало матча – в 19:55. После двух туров обе команды имеют по три очка – и Шахтер, и Динамо обыграли Аталанту, но уступили Манчестер Сити.

Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов

blog_ava
Барселона выплатила Атлетико компенсацию за Гризманна – команды согласовали еще 5 потенциальных трансферов
09:35
312
Теги
Лига чемпионов Шахтер - Динамо Загреб Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
39
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук