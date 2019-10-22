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Шахтар – Динамо Загреб: команди визначились із формами на матч Ліги чемпіонів

12:41 418 Читать на русском
Шахтар – Динамо Загреб: команди визначились із формами на матч Ліги чемпіонів
Гравці Шахтаря на відкритому тренуванні перед Динамо З / ФК Шахтар

Донецький Шахтар та загребське Динамо обрали комплекти форми на сьогоднішній матч Ліги чемпіонів.

 

Чинні чемпіони України зіграють у своїх традиційних помаранчево-чорних кольорах, а хорватська команда – в гостьовому комплекті чорного кольору, інформує офіційний твіттер Шахтаря.

Кривцов порівняв Динамо Загреб з колишнім суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, Шахтар та Динамо Загреб зійдуться сьогодні на харківському стадіоні Металіст. Початок матчу – о 19:55. Після двох турів обидві команди мають по три очки – і Шахтар, і Динамо обіграли Аталанту, але поступилися Манчестер Сіті.

Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонів

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Манчестер Сіті – Аталанта: Зінченко може пропустити матч Ліги чемпіонів
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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб
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