Шахтар – Динамо Загреб: команди визначились із формами на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів — 12:50 610
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Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
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Англійська зустріч Зінченка та Маліновського, момент істини для Зідана, битва конкурентів Барселони – фішки 3-го туру ЛЧЛіга чемпіонів — 12:00 1865
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Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонтіІспанія — 09:00 5699
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Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 15426
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